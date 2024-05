Vraća se Nokia 3210

HMD objavljuje Nokia 3210 telefon u novom ruhu, a klasični telefon iz devedesetih stiže u modernoj varijanti.

Novi Nokia 3210 telefon je dobio moderne funkcije, kao što je 4G podrška, kao i svježe boje.

Telefon ima 2,4-inčni ekran, pokreće ga Unisoc T107 procesor, a napaja 1450mAh baterija. Za skladištenje podataka ima 64GB do 128GB interne memorije, kao i microSD slot.

Zanimljivo je da će novi Nokia 3210 na poleđini imati kameru od 2MP, iako originalni model stiže iz vremena kada telefoni još nisu imali kamere.

Neizostavno, na telefon će biti instalirana popularna igra "Zmija" (Snake).

Novi Nokia 3210 telefon biće dostupan po cijeni od 89 evra, a u prodaji se očekuje do kraja maja.

HMD is bringing back the Nokia 3210. The modern twist on a 90’s classic includes new colors and 4G support https://t.co/UOGZKaNdzg pic.twitter.com/l0kPSClHtB