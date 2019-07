Warhammer 40.000 postaje serija

Mračna budućnost 41. milenijuma biće prebačena na televiziju po prvi put - a Games Workshop je angažovao kreatora iza Amazonove Man in the High Castle adaptacije, Frenka Spotnica, kao čovjeka koji će to uraditi.

Sponicova Big Light Productions kompanija će se nalaziti na čelu akcione televizijske serije koja će biti bazirana na liku Greogra Ajzenhorna.

Ajzenhorn nije jedan od ogromnih svemirskih marinaca koji brane čovečanstvo od svih užasa 41. milenijuma u kom je smješten Warhammer 40.000.

On je inkvizitor -deo Ordo Xenosa, slobodan agent koji luta svijetovima i lovi demone i druge vanzemaljske uticaje koji prijete čovječanstvu i imperiji.

Stvoren 2001. godine od strane Dena Abneta za seriju Warhammer 40K romana, Ajzenhorn je postao jedan od najomiljenijih likova u gotovo beskrajnom Warhammer svetu.

Doduše, vjerovatno možemo da očekujemo manje ogromnih svemirskih katedrala brodova i masovnog uništenja u stvaranju ove serije.

