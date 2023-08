Windows 95 je prije skoro tri decenije donio revoluciju na računare

Legendarni Windows 95 operativni sistem je u prodaju pušten 24. avgusta 1995. godine, a donio je pravu revoluciju u svijet.

Internet Explorer nije stigao odmah u okviru Windowsa 95, ali je debitovao u decembru 1995. godine, a korisnici su internetu pristupali preko "The Internet" ikonice na desktopu.

Microsoft je na promotivnu kampanju za Windows 95 potrošio više od 300 miliona dolara, a u to vrijeme bila je to najskuplja kampanja u američkoj istoriji. Reklame za Windows 95 su mogle da se vide svuda – u novinama, na radiju i televiziji, bilbordima što je označilo i značajne izmjene u taktici reklamiranja i marketing kampanjama IT proizvoda.

Windows 95 se smatra velikim uspjehom Microsofta. Ova verzija operativnog sistema je samo tokom prve nedelje prodat u preko milion primeraka, a do kraja 1998. godine bio je najviše korišćeni operativni sistem. Naslijedio ga je Windows 98 tokom 1998. godine.

(B92)