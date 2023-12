X ponovo u funkciji nakon pada

Sajt i mobilna aplikacija "X" (bivši Twitter), u vlasništvu Ilona Maska, proradili su nakon pada.

Ranije su korisnici prijavili da mogu da otvore uslugu, ali da su se suočili sa porukom "welcome to your timeline", umjesto uobičajenog feed-a objava.

Korisnicima na mreži X nisu izlazili postovi - i umjesto toga dočekala ih je prazna bijela pozadina.

Hiljade prijava je podneto na DownDetector, a korisnici u Srbiji takođe su imali problem sa X-om, prenosi Telegraf.

Ono što je bilo zanimljivo jeste da su notifikacije sa X-a na telefon stizale, ali kada ih otvorite, dočekala vas poruka "Cannot retrive posts at this time. Please try again later". (Trenutno nije moguće preuzeti postove. Pokušajte ponovo kasnije).

