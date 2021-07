Xiaomi HyperCharge puniće telefon za osam minuta

Xiaomi-jeva tehnologija punjenja od 200W mogla bi da debituje u uređajima potrošača, a masovna proizvodnja da započne već u junu 2022, navodi se u izvještaju na kineskom sajtu MyDrivers.

Izvještaj precizira da bi tehnologija od 200W mogla da debituje na modelu najvišeg nivoa nasljednika Xiaomi Mi 11, nazvanog Xiaomi Mi 12 Ultra, a citira "neke blogere" koji su "objavili vijest o Xiaomi-jevim planovima za tu tehnologiju".

Zvanično nazvan HyperCharge, žičani punjač od 200W predstavljen je početkom ove godine u maju na prilagođenoj verziji Xiaomi Mi 11 Pro.

Uspio je da napuni bateriju u uređaju od 4.000 mAh od 0 do 100% kapaciteta za samo 15 minuta, prenosi B92.

Kasnije je otkriveno da bi 800 ciklusa takvog punjenja pogoršalo stanje baterije za 20%.

Kada je Xiaomi prvi put predstavio ovu tehnologiju, nikada nije precizirao da li će ova tehnologija ikada doći do potrošačkog uređaja, to je bila više demonstracija dokaza koncepta koja je privukla veliki publicitet, čemu su se u Xiaomi-ju i nadali.

Uređaji koji su trenutno dostupni na tržištu mogu u potpunosti napuniti bateriju od 30 minuta do više od dva sata, navodi gsmarena.

