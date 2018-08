Xiaomi potvrdio Snapdragon 845 u novom modelu

Prije nekoliko dana Xiaomi je nagovijestio svoj novi POCO podbrend za Indiju, a sada kompanija ima tizer i za sam Pocophone F1 telefon.

Kao što je i ranije pomenuto, očekuje se da će Pocophone F1 biti najjeftiniji telefon sa Snapdragon 845 čipsetom na tržištu, a najnoviji tizer to i potvrđuje.

Xiaomi ističe da Pocophone neće karakterisati samo brzina performansi, već i prava brzina u realnom radu.

Pored toga, pojavila se i Pocophone Global Facebook stranica, koja je počela sa nagovještavanjem telefona sa Qualcomm čipom.

Ovdje se detalji ne završavaju. Poznato je da će Pocophone F1 biti dostupan u Indiji i Evropi, a nedavni izvještaj otkriva i kapacitet skladišta i varijante boja telefona: 6GB + 64GB (crvena, siva, plava, gradijentna), 6GB + 128GB (iste boje kao i 6GB RAM model) i 8GB + 256GB (siva, plava, gradijent, kevlar).

"Not just peak performance speed, but actual, real world, speed." #GoPOCO #GlobalPocophone Learn more...https://t.co/t9hjnn0jwj pic.twitter.com/6a1mDtxEba