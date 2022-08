Xiaomi predstavio MIX Fold 2 sa fleksibilnim ekranom

Xiaomi je predstavio MIX Fold 2 telefon sa fleksibilnim ekranom, samo dan nakon što je Samsung najavio Galaxy Z Fold4 i Galaxy Z Flip4.

Kineska kompanija će biti u prednosti, s obzirom na to da će MIX Fold 2 početi da se isporučuje deset dana prije Fold4 modela (16. avgusta) međutim, biće dostupan samo korisnicima u Kini, a trenutno nema informacija kada će postati dostupan širom svijeta.

What does #XiaomiMIXFold2 look like when it's open and folded? #LeiJunAnnualSpeech #XiaomiLaunch pic.twitter.com/1U8049cvUu

Postojaće tri varijante Xiaomi MIX Fold 2 telefona: 12GB + 256GB (memorija i skladišni prostor), 12GB + 512GB i 12GB + 1TB varijanta. Pored toga, biće dostupne i dvije boje - crna i zlatna.

Što se tiče glavnih karakteristika, Xiaomi MIX Fold 2 Snapdragon 8+ Gen 1 čipset, uz pomenute kapacitete LPDDR5 memorije i UFS 3.1 skladišnog prostora.

Kada je u pitanju displej, unutrašnji Eco² OLED glavni ekran ima veličinu od 8,02 inča (120Hz LTPO 2.0, 2160 x 1914p), dok je spoljašnji ekran AMOLED tipa i ima veličinu od 6,56 inča (120Hz, 2520 x 1080p). Krasi ga Corning Gorilla Glass Victus zaštita.

We know that you care about the viewing experience of foldable smartphones. With a large 6.56'' outer display and 2K+ 8.02'' inner display, #XiaomiMIXFold2 offers limitless possibilities for you on the go.#LeiJunAnnualSpeech #XiaomiLaunch pic.twitter.com/jjU6oOrF73