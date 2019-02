Xiaomi predstavio Mi 9

Xiaomi je upravo predstavio svoju novu perjanicu - premijum model Mi 9. Uređaj koji je zadržao osnovnu karakteristiku pametnih telefona te kineske kompanija, dobre karakteristike i solidan kvalitet po mnogo pristupačnijim cijenama, mogao bi da pomrsi račune mnogima…

Osim Xiaomija, svoje nove flegšip modele će u relativno kratkom roku predstaviti i dva vodeća igrača na tržištu Android uređaja.

Samsung će već koliko večeras, na događaju pod nazivom Galaxy S Unpacked, u San Francisku predstaviti svoj novi premijum model Samsung Galaxy S10.

I Huawei je za predstvljanje svog novog flegšipa odabrao termin koji se ne poklapa sa održavnjem WMC-a u Barseloni. Novi uređaji njihove P serije, Huawei P30, P30 Pro i P30 Lite biće predstavljeni 26. mart u Parizu.

Prvi mobilini uređaj kineske kompanije sa tri kamere sasvim sigurno bi se mogao okarakterisati kao pravi "ubica flegšipa".

Naime, uređaj je opremljen najnovijim Qualcommovim Snapdragon 855 čipsetom, i dolazi u verziji sa 6 ili 8GB RAM memorije i 128GB prostora za skladištenje podataka.

U osnovnoj (6/128GB) verziji košta "samo" 445 dolara, dok će verzija sa 8GB RAM-a u Kini će koštati 490 dolara.

Kako je kineska kompanije ranije saopštila, Snapdragon 855 procesor će Xiaomiju Mi 9 omogućiti poboljšanje preformansi od 45 odsto u odnosu na Snapdragon 845 iz prethodnog modela Mi 8, predstavljenog u maju 2018. godine.

Novi uređaj kupcima nudi i za 20 procenata bolje grafičke performanse, koje isporučuje Adreno 640 GPU.

Uređaj je opremljen FHD+ AMOLED ekarnom dijagonale 6,39 inča. Veliki displej Samsungove proizvodnje, sa malim "notch"-om u obliku kapljce pri vrhu, štiti Gorilla Glass 6 zaštitno staklo.

Mi9 ima senzor otiska prsta ugrađen u ekran.

Fotografsku komponentu ovog pametnog telefona čini trostruka kamera na poleđini uređaja, sa glavnim senzorom 48MP (f/1.75), i pomoćnim širokougaonim od 16MP i telefoto 12MP. Prednja HDR selfi kamera ima senzor od 20MP.

Xiaomi Mi 9 napaja baterija kapacitata 3.300 mAh, za čije punjenje se koristi brzi bežični punjač od 20W. Tu je i, još brži, standarndi punjač "sa utičnicom" od 27W

Budući da je Mi 9 namenjen i britanskom i drugim zapadnim tržištima, Xiaomi je budćim korisnicima ponudio i poseban taster na boku uređaja namijnjen korišćenju Google Assistanta.

