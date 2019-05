Xiaomi sprema novi premijum smartfon: Stiže Hercules

Urednik internet sajta XDA Developers Mišal Rahman objavio je na svom Twitter profilu informaciju o novom premijum telefonu kinske komapanije Xiaomi.

O uređaju se za sada zna da nosi šifrovano ime Hercules. Telefon će pokretati Qualcomm Snapdragon 855 čipset.

Telefon će biti opremljen sistemom od tri zadnje kamere, imaće jednu selfi kameru i senzor otiska prsta integrisan u ekran.

Xiaomi Hercules dolazi sa podrškom za bežično punjenje uređaja i NFC.

Ove informacije bi još uvijek trebalo uzimati sa rezervom, ali pošto je riječ o pametnom telefonu premijum klase pretpostavlja se da bi iza imena Hercules, ustvari, mogla da se krije sljedeća generacija modela Xiaomi Mi Mix 4.

New Xiaomi flagship - "Hercules" * Snapdragon 855 * NFC * 3 rear cam + 1 front cam * In-display fingerprint scanner * Wireless charging Very early information from source code (can't say exactly where) - subject to error due to interpretation. Thanks to @warabhishek.