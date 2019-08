Xiaomi ubrzo predstavlja novi flagship

Novi mjesec, novi Xiaomi telefon. Kompanija je juče službeno na svom Weibo profilu potvrdila da se ubrzo spremaju predstaviti svoj drugi flagship telefon s 5G podrškom.

U objavi su takođe pokazali sva tri certifikacijska papira koja su potrebna za kinesko tržište. Naziv telefona nije službeno potvrđen, no zahvaljujući certifikatima i mobilnim operaterima znamo da će se zvati Xiaomi Mi 9S 5G. China Unicom, jedan od najvećih kineskih telekom operatera, nedavno je objavio listu telefona koji će podržavati 5G mreže, a među njima je bio i Xiaomi MI 9S, što je bila konačna potvrda naziva.

Osim Xiaomi MI 9S na tom popisu su bili Galaxy Note 10 5G, Vivo IQOO Pro 5G, Vivo Nex 5G, Huawei Mate 30 5G, Samsung Galaxy A90 5G i Vivo X 5G.

Xiaomi Mi 9S 5G

Sudeći prema 3C certifikaciji Xiaomi Mi 9S će imati podršku za 45W brzo punjenje, a oznaka modela je M1908F1XE. Isti uređaj se pojavio na TENAA-i koja je (po običaju) otkrila sve osnovne specifikacije.

Xiaomi Mi 9S imaće 6.39″ FullHD+ SuperAMOLED zaslon, novi Snapdragon 855+ procesor, 12 GB RAM-a, do 512 GB interne memorije, 4000 mAh bateriju, trostruku stražnju kameru s primarnim 48 MP senzorom i 20 MP prednju kameru. Veseli nas podatak da će imati osjetno veću bateriju od običnog Xiaomi Mi 9, ali to i nije toliko iznenađujuće kada se uzme u obzir da će telefon ipak biti spojen na 5G mreže. Prva generacija 5G antena u telefonima troši znatno više baterije nego 4G antene. To naravno neće biti "problem" za one koji će biti spojeni na 4G.

Za softverski dio posla pobrinut će se Android 9 Pie, a špekulira se da bi Xiaomi s ovim telefonom mogao predstaviti i MIUI 11. Još uvijek nema informacija o potencijalnom datumu izlaska, no budući da je kompanija rekla da će predstavljanje biti "uskoro" uvjereni smo da nećemo dugo čekati. Također postoji mogućnost da je Mi 9S namijenjen samo za kinesko tržište, ali budući da je Xiaomijev prvi 5G telefon dostupan globalno (Mi Mix 3 5G) možemo se opravdano nadati da će tako biti i s ovim.

