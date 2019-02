Xiaomi uskoro predstavlja Mi 9

Za sve ljubitelje pametnih telefona počinje zanimljiv period pun uzbuđenja i noviteta - 25. februara počinje najveći globalni kongres mobilnih komunikacija, no prije toga, 20. februara Samsung i Xiaomi predstaviće nove generacije svojih flagship modela.

Ove sedmice su iz Xiaomija objavili neke detalje oko modela Mi 9 koji bi mogao biti jedan od najjačih telefona godine - nakon predstavljanja sljede sedmice, "devetku" će prikazati i na Mobile World Congressu.

Iz kineske kompanije tako su potvrdili da će Mi 9 raditi na posljednjoj generaciji Qualcommovog Snapdragon procesora (855) - za pretpostaviti je kako će ovaj procesor pokretati većinu najjačih Androida u 2019. godini. Podatke o memoriji i pohrani podataka nisu spominjali, no ranije glasine govorile da bi mogao imati između 6 i 10 GB memorije te možemo pretpostaviti da će imati najmanje 128 GB prostora za pohranu podataka.

Want a professional-quality camera that fits in your pocket? #Mi9 can #MakeItHappen! pic.twitter.com/M1s323cHR8