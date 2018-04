Zastarjele verzije Androida prisutne na preko 40% uređaja

Google nije kriv za problem sa zastarelim Android softverom, ova krivica se svaljuje na proizvođače uređaja, ali to ne znači da ovakva praksa nije štetna za operativni sistem.

Analiza, objavljena od strane kompanije Statista pokazuje da 25% Android uređaja trenutno koristi zastajrelu verziju operativnog sistema s kraja 2014. godine.

Kao što se vidi na grafikonu, iOS ima samo 7% korisnika na verzijama operativnog sistema koje su objavljene prije 2016. godine. Google ima čak 17% uređaja koji koriste verziju Androida objavljenu prije 2014. godine, što je prilično veliki broj.

Najveći procenat uređaja (29%) koristi Nougat, koji je objavljen u avgustu 2016. godine i Marshmallov (28%) koji je objavljen u oktobru 2015. To je 57% svih Android uređaja koji koriste OS koji je stariji od godinu dana. Samo 1% korisnika Androida je na Oreo verziji, koja je najaktuelnija verzija Google mobilnog operativnog sistema. S druge strane, 65% Apple korisnika ima najnoviju verziju iOS 11 softvera. Poslednje verzije operativnih sistema dve kompanije objavljene su u rasponu od mjesec dana jedna od druge, tokom ljeta 2017. godine.

Za mnoge korisnike Android iskustvo nije aktuelno kao što je to za korisnike Apple iOS-a. Može se desiti da korisnici kupe najnoviji Android telefon i možda vide samo jedno veće ažuriranje operativnog sistema tokom njegovog ciklusa i to je to.

Kompanije kao što su Samsung, Sony i LG konstantno donose bezbednosne ispravke - što je odlično - ali potpuno novi Samsung Galaxy S9 bi mogao dobiti samo ažuriranje za Android P (koji stiže ove godine) i da možda nikada ne vidi Android Q. Apple korisnici, s druge strane, mogu biti prilično sigurni da će imati najmanje dve godine ažuriranja, iako kompanija nikada ne navodi koliko dugo planira da podržava uređaje.

Treba imati na umu i da je iOS 11 podržan na uređajima kao što su iPad Air i iPhone 5S (oba iz 2013. godine, što je u osnovi pet godina podrške), što nije loše.

Mnogi ističu da Apple ima mnogo manji broj uređaja kojima mora da upravlja i za koje mora da obezbeđuje ažuriranja. To je istina, ali svakako ne opravdava proizvođače Android uređaja koji izuzetno sporo donose ažuriranja na sopstvene uređaje.

Jedan od razloga ovog problema jeste da dvogodišnji ciklus nadgradnje utiče na to da proizvođači Android telefona ne vide potrebu za ulaganjem novca u takav ciuklus softverske nadogradnje, što nije slučaj sa iOS platformom.

(NN/benchmark)