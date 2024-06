Zašto pola miliona ljudi klikće na bananu?

Banana je novi hit na Steam platformi.

Nije ovo nikakva komplikovana stvar - u pitanju je igrica u kojoj je jedini cilj da se što više puta klikne na bananu na ekranu.

Mada zvuči besmisleno, ipak postoji kvaka - od ove banane možete da zaradite.

Naime, tokom igranja malo-malo u Steam Inventory vam padne posebna banana, ali ne možete da je iskoristite ni na koji način, sem da je prodate nekom kolekcionaru.

Neko ko koristi Steam i platio bi vam stvarni novac za običnu bananu? Izgleda čudno, ali ništa čudnije od NFT-jeva, a prema statistici čak 467.000 igrača uključeno je u igricu sa bananom.

Sve u svemu, ako je prodate, novac odlazi u vaš Steam Wallet i možete da ga koristite za bilo šta drugo na platformi, pa ne škodi da pokušate ako imate dovoljno vremena, prenosi b92.

I bought a #banana on #steam for $52 cause I'm an idiot lowest offer now is $250 pic.twitter.com/Gaixz9UWNf