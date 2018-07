Želite da trčite sa Apple Watch-em? Pobrinite se za ova podešavanja

Vaš Apple Watch može biti odličan alat za bilo koju vrstu sportskih aktivnosti, kao što je na primjer trčanje. Pogotovo ako pratite ove korake…

Ažurirajte vašu zdravstvenu statistiku

Iako Watch ima mnogo specifičnih senzora, on neće znati vaš pol, starost, visinu i težinu, ako vi sami ne unesete te podatke. Zaista je važno hoće li 19-godišnji dečko pretrčati maraton, kao vaša 80-godišnja baka.

Vaš Apple Watch će moći da da ispravna mjerenja samo ako unesete tačne i ažurirane podatke odmah na početku. U teoriji, sve to morate podesiti pri aktivaciji Watcha, ali ako niste unijeli tačne podatke ili ako je došlo do nekakvih promjena, onda na vašem iPhone-u otvorite aplikaciju Watch, odaberite My Watch karticu na dnu i odaberite Health kako bi unijeli izmjene.

Kalibracija

Uz pomoć kalibracije možete dobiti preciznije podatke o daljini, tempu i kalorijama, a sat će mjeriti tačne rezultate kada GPS nije pouzdan. Ako to nikada prije niste radili, započnite sa ‘Reset Fitness Calibration Data’.

Otvorite aplikaciju Watch

Idite na My Watch karticu, zatim kliknite na Privacy i odaberite Reset Fitness Calibration Data.

Nakon toga, prava kalibracija može da počne:

Stavite vaš Apple Watch na ruku i stanite na ravnu površinu na otvorenom, gdje je GPS pouzdan.

Otvorite aplikaciju Workout. Za početak morate odabrati šetnju ili trčanje na otvorenom. Šetajte ili trčite vašim tempom oko 20 minuta.

Napomena: ako imate Series 2 ili novije modele, GPS je uključen u vašem satu, stoga vam za kalibraciju neće trebati iPhone. Dakle, u svim drugim slučajevima, za kalibraciju će vam biti potreban i telefon.

Zategnite traku

Možda se čini trivijalnim, ali i na ovo bi trebali da obratite pažnju. Precizno očitavanje otkucaja srca ćete dobiti samo ako je senzor u stabilnom kontaktu sa vašim zglobom. Dakle, ako se traka olabavila, trebali biste je zategnuti prije nego što počnete sa trčanjem. Na taj način, sat vam neće smetati tokom vježbanja, a vi ćete dobiti precizne podatke o otkucajima srca.

Metrika

Tokom trčanja na otvorenom, vaš Apple Watch može pratiti nekoliko parametara istovremeno. Međutim, to ne znači da ih možete vidjeti tokom treninga.

Otvorite aplikaciju Watch na vašem iPhone-u

Dodirnite karticu My Watch, zatim Workout > Workout View.

Dodirnite Multiple Metric ili Single Metric.

Ako podesite Multiple Metric, možete odabrati čak 5 mjernih podataka za vaše vježbanje. Dodirnite željenu vrstu vježbe i zatim Edit. Dodajte ili uklonite mjerne podatke, ili promijenite njihov redosljed.

Ako odaberete Single Metric, okretanjem Digital Crowna se možete prebacivati između 5 mjernih podataka tokom vježbanja.

Ciljevi

Postizanje određenog cilja može biti bolja motivacija od bilo čega drugog. Prilikom odabira vrste treninga, dodirnite tri tačkice (…) i postavite vaše ciljeve na osnovu udaljenosti, kalorija ili vremena.

Automatsko Pauziranje

Svako ko je trčao u gradu zna da je ponekad potrebno zastati. Ponekad morate čekati na pješačkom prelazu, ponekad na vašem putu stoji automobil, a i pješaci mogu otežati situaciju. U tim slučajevima, Auto Pause bi mogao biti praktičan, i zahvaljujući njemu ćete dobiti tačne podatke, bez obzira na prepreke koje se nalaze pred vama.

Otvorite aplikaciju Watch na vašem iPhone-u.

Dodirnite karticu My Watch, zatim Workout > Running Auto Pause

(imagazin/CNet)