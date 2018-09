Žene tvrde: Novi iPhone napravljen po mjeri muškarca

Apple je na velikom događaju predstavio tri nova iPhonea, od kojih je jedan nazvan "najvećim iPhoneom do sad".

I dok su hiljade obožavalaca širom svijeta s oduševljenjem promatrali nove uređaje, pojavile su se i prve kritike.

Kritike nisu usmjerene na cijenu (koja je najveća do sad) ili izgled, već na veličinu. Naime, najveći iPhone, Xs Max ima ekran dijagonalu 6,5 inča odnosno 16,5 centimetara.

Na prvi pogled to i nije baš neka veličina, no kad uz to dodate širinu od 7,7 centimetara i duljinu od 15,7 centimetara, onda se više ne radi o malom uređaju.

A činjenica je da većina ljudi dobar dio dana provodi s telefonom u rukama. I upravo je to glavni razlog za prigovor.

Žene prirodno imaju manje šake i dlanove od muškaraca pa ih sve veći ekrani na pametnim telefonima prisiljavaju da uređaj koriste s obje ruke ili riskiraju da im on ispadne kad se tome najmanje nadaju.

Nakon što je nekoliko žena svoje nezadovoljstvo veličinom novih iPhonea izrazilo na Twitteru, ubrzo su im se pridružile i druge. Neke su se požalile na bolove u rukama nakon dužeg korištenja pametnog telefona s velikim ekranom, ali i dodale kako se sve više čini kako Apple zaboravlja da su 50 posto kupaca upravo žene.

Ne kažem da je Apple zao i namjerno dizajnira telefone koji uzrokuju povrede kod žena jer su preveliki za prosječnu žensku ruku, ali to ne znači da je takva praksa u redu, izjavila je za The Independent, aktivistkinja Karolajn Kriado-Perez.

Možda je problem u činjenici što su na čelu Applea muškarci. Tako barem misli voditeljka britanske Stranke za žensku ravnopravnost, Sofi Voker.

Appleova britanska podružnica ima razliku u plati između muškaraca i žena od čak 24 posto, a muškarci dobivaju i 57 posto veće bonuse od žena. Zato, mislim li da muškarci na vrhu razmišljaju o ženama kad donose odluke? Ne... Momci u Appleu su očigledno opsjednuti s veličinom, no ponekad su performanse ono što je važno, rekla je Voker u razgovoru za The Telegraph.

Iako se Apple našao na udaru i drugi proizvođači povećavaju veličinu ekrana svojih pametnih telefona pa je logično zaključiti da i njihove korisnice imaju problema.

Ko zna, možda će najavljeni savitljivi pametni telefoni riješiti taj problem? Ili će nam od stalne upotrebe svima narasti veće šake.

(People/Zimo.dnevnik.hr)