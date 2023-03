iPhone 15 Pro Max ruši rekord sa novom karakteristikom

Imamo nove informacije kada je u pitanju predstojeća iPhone 15 serija telefona, a tiče se dizajna.

Ovoga puta, detalji o premijum iPhone 15 Pro Max modelu ukazuju na to da će imati karakteristiku koja "obara rekorde" u poređenju sa Android modelima iz premijum segmenta.

Dojavljivač Ice Universe je na Twitteru objavio neke detalje o displeju iPhone 15 Pro Max telefona.

Već znamo da će iPhone 15 Pro imati tanje okvire oko displeja, a sada se sugeriše da će iPhone 15 Pro Max imati rekordno tanke okvire oko ekrana od svega 1,51 milimetar.

Ovo je značajno tanje u poređenju sa 1,8mm debljinom okvira kod Xiaomi 13 Pro modela i 1,95mm kod Galaxy S23. U poređenju sa iPhone 14 Pro Max modelom (2,17mm), okviri oko displeja 15 Pro Max telefona će biti za oko 28% tanji.

Iako ove informacije ne ukazuju na neke veće izmjene u dizajnu, omogućiće znatno bolje iskustvo pregleda sadržaja na ekranu.

Takođe je otkriveno da se očekuje da iPhone 15 Pro Max ima manje ispupčenje za kamere na poleđini, zahvaljujući prisustvu periskop objektiva za kameru (što ćemo po prvi put vidjeti na nekom iPhone modelu), prenosi b92.

S druge strane, ranije su se pojavili renderi koji pokazuju da bi iPhone 15 Pro mogao da ima veću izbočinu sa kamerma na poleđini. Za oba modela se očekuje dodavanje USB Type-C porta, kao i Dynamic Island karakteristike u displeju.

iPhone 15 Pro Ma will break the record of 1.81mm bezel black edge held by Xiaomi 13, and we measure that its cover plate black bezel width is only 1.55 mm.(S22 and S23 ≈1.95mm,iPhone 14 Pro 2.17mm) pic.twitter.com/9TBrVCGSCo