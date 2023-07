iPhone 15 Pro dolazi u novoj boji

Za otprilike dva mjeseca, kompanija Apple predstaviće svoju iPhone 15 seriju, o kojoj smo saznali mnogo informacija u prethodnom periodu, a sada ih se pojavilo još.

Najnovije informacije u vezi sa iPhone 15 serijom donosi MacRumors. Tako se u njihovom izvještaju navodi da će iPhone 15 Pro ove godine stići sa novom bojom i to tamnoplavom sa suptilnim sivim tonovima.

MacRumors je objavio rendere za ovu verziju telefona u saradnji sa Ukknownz21, dajući korisnicima uvid u ono što mogu da očekuju.

Ova boja uređaja korišćena je u test verzijama iPhonea 15 Pro, ali očigledno je da Apple ima plan da ga uključi u finalnu liniju proizvoda.

Prije nekoliko dana pojavila se informacija da bi iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max kao ekskluzivnu trebalo da imaju tamnocrvenu boju.

S druge strane, kada govorimo o običnim modelima, glasine ukazuju na to da će iPhone 15 i iPhone 15 Plus dobiti ekskluzivnu boju i to zelenu (menta), koja je opisana kao boja slična zelenoj na iPhoneu 12 i iPhoneu 11. Ova boja je itekako bila popularna među korisnicima iPhone 11 i iPhone 12 modela, pa je vjerovatno zbog toga Apple navodno odlučio da je vrati na obične iPhone 15 modele.

Prema nedavnom izvještaju iz Kine, a koji dolazi od izvora iz Foxconnove fabrike, ovogodišnja iPhone 15 serija stići će s većim baterijama u odnosu na prethodnike. U izveštaju se navodi da će sva četiri modela iz iPhone 15 serije imati veće baterije.

iPhone 15 serija trebalo bi da bude predstavljena u septembruu ove godine. Apple još nije zvanično potvrdio tu informaciju.