iPhone 15 stiže u omiljenoj boji

Dok smo sve bliži predstavljanju iPhone 15 serije, sve se više detalja pojavljuje o njoj.

Juče je Apple ažurirao vrijednosti starijih iPhonea, a sada za Apple fanove stiže lijepa vijest, naročito za one potencijalne kupce običnih iPhone 15 modela.

Prije svega, najnovija informacija potvrđuje dosadašnja nagađanja kada je u pitanju jedna od boja iPhone 15 Pro modela.

Tako se sugeriše da bi iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max zaista mogli stići u tamnocrvenoj boji. Dakle, ovdje govorimo o posebnoj tamnocrvenoj boji, a ne o klasičnoj crvenoj koja svake godine stiže na običnim iPhone modelima.

Kada je riječ o običnim modelima, glasine ukazuju na to da će iPhone 15 i iPhone 15 Plus dobiti ekskluzivnu boju i to zelenu (menta), koja je opisana kao boja slična zelenoj na iPhoneu 12 i iPhoneu 11. Ova boja je bila izuzetno popularna među korisnicima iPhone 11 i iPhone 12 modela, pa je vjerovatno zbog toga Apple navodno odlučio da je vrati na obične iPhone 15 modele.

Apple je već počeo da proizvoditi dijelove za iPhone 15 seriju, i to ranije nego prošle godine za iPhone 14 seriju. Tako je nedavno otkriveno da će prva serija proizvoda biti spremna već do sljedećeg mjeseca, što će svakako obradovati sve potencijalne kupce ovih telefona, jer nakon ovoga su male šanse da dođe do kašnjenja u isporuci modela.

Apple je poprilično optimističan kada je u pitanju prodaja predstojeće iPhone 15 serije i očekuje da će ona u tom smislu nadmašiti iPhone 14 i iPhone 13 serije. Kompanija očekuje da će ove godine isporučiti 89 miliona primjeraka iPhone 15 modela, prenosi b92.