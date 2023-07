iPhone 16 Pro Max bi mogao imati "super telefoto" sočivo

Dok i dalje čekamo da izađe iPhone 15, već stižu nezvanične informacije koje se odnose na jednog od naslednika ove serije - iPhone 16 Pro Max modelu telefona koji bi trebalo da izađe u septembru 2024. Unapređenje koje će on navodno dobiti, odnosi se na ogromno unapređenje kamere koja će imati takozvano periskopsko "super telefoto" sočivo. Oznaka "super" u ovom slučaju je bitna jer se obično odnosi na kamere sa žižnom daljinom od preko 300 milimetara, piše T3.

Trenutna telefoto kamera na iPhone 14 Pro Max telefonu pruža žižnu daljinu sa dosta manjih 77 milimetara na svom, doduše, neperiskopskom zumiranju.

Dosadašnje glasine ukazivale su da će Apple već ove godine početi da sprovodi promjene uvođenjem periskopskog telefoto sistema, a one bi od ovogodišnjih modela, navodno uticale samo na Pro Max varijantu. Kada je u pitanju serija 16, trebalo bi da pogode obje Pro varijante, odnosno i iPhone 16 Pro kao i iPhone 16 Pro Max.

Iako su telefoto funkcije u trenunim modelima jake, veći opseg optičog zuma će drastično promijeniti mogućnosti iPhone kamera. Korisnici bi tako mogli da hvataju mnogo širi spektar subjekata, bez potrebe za profesionalnim podešavanjima. Super telefoto kamere često se koriste u sportu i fotografijama divljih životinja.

Poznati insajder Digital chat stations sa društvene mreže Weibo koji je objavio ove informacije još tvrdi i da će glavna kamera iPhone 16 Pro Max imati i 12 posto veći senzor u poređenju sa ovakvim modelom iz serije 14.

Uz to, pojavile su se i informacije koje ukazuju na veće displeje kako za Pro, tako i za Pro Max modele za koje se očekuje veličina od 6,3 do 6,9 inča. To je vjerovatno uzrokovano potrebom za više prostora za smještaj pomenutog većeg senzora. Za predstojeće modele takođe se priča i o Micro LED ekranima, ali nije sasvim jasno kada će se oni pojaviti na telefonima, jer će tehnologija vjerovatno prvo debitovati na Apple pametnim satovima.

Iako ove informacije djeluju zaista bombastično i impresivno, treba ih uzeti sa dozom rezerve, jer se za malo više od godinu dana može svašta promijeniti.

