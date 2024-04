iPhone može da se puni i ovako: "Zahvali se Evropskoj uniji za to"

Jedan korisnik je na X-u (bivšem Twitteru) podijelio način na koji puni svoj iPhone, a objava je prikupila 4,9 miliona pregleda i gomilu komentara.

Naime, on je povezao svoj iPhone na drugi iPhone putem USB-C kabla i otkrio još jedan način punjenja uređaja.

"Kad god to radim, nikad nisam siguran u kojem smjeru će ići struja", "To je način kako nekome pokazati da ga zaista volite", "Isto važi za MacBook", "Kako zna koji da puni?", "Incestuozno", "Ovo Androidi isto mogu", "Svaki put kada to uradiš, moraš da se zahvališ EU", "Androidi ovo mogu bežično", "Svaki telefon s USB C priključkom to može, i to već godinama", "Čekaj, šta?".

Trenutno mogućnost punjenja jednog iPhonea drugim zavisi od njegovog konektora. Da biste koristili ovu funkciju, iPhone mora da ima USB-C ulaz i kabl. Što znači da to za sada može samo iPhone 15 serija.

Dakle, prva potrebna stvar je kabl koji odgovara telefonu/ima, zatim kada povežete dva iPhone-a jedan s drugim, uređaji će međusobno "komunicirati". U zavisnosti od toga koji iPhone ima manji procenat baterije, taj će se početi da se puni. Takođe, na ovaj način mogu da se pune i drugi Apple uređaji.

(B92)

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.