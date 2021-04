iPhone sa pogrešno utisnutim Apple logom prodat za 2.700 dolara

Navodno pogrešno proizveden iPhone 11 Pro, koji je izgleda prodat za 2.700 dolara, pojavio se u tvitu, pri čemu na fotografijama na kojima je prikazan Apple-ov logotip na poleđini iPhone-a nisu pravilno postavljene.

Objavljene na Twitteru od strane "Internal Archive", fotografije prikazuju zadnju stranu iPhone 11 Pro sa dvije tačke gledišta, sa jednim uglom koji gleda od donjeg dijela uređaja ka gornjem, gdje je smještena kamera, dok je drugi pogled na uređaj odozgo.

Kvar je u pozicioniranju i uglu Apple logotipa, koji se obično nalazi u središtu zadnje ploče. U ovom slučaju, logotip je van centra udesno, kao i blago nagnut u smjeru suprotno kretanju kazaljke na satu, prnosi b92.

Ako je originalan, vjerovatno je da je ovo bila greška u proizvodnji kada ploča nije bila pravilno postavljena u mašinu prije nego što je logotip utisnut na uređaj.

Osim toga, na pomenutom Twitter nalogu postoji vrlo malo dodatnih informacija. Procjenjuje se da je to "izuzetno rijetka" greška u štampi koja ima šansu da se desi "1 od 100 miliona".

Ostaje nepoznato kako je uređaj uspio da se probije kroz Apple-ove rigorozne procedure sigurnosti kvaliteta, a još manje, kako je isporučen kupcu.

A misprint iPhone 11 Pro that sold for 2700$. This misprint is extremely rare- I’d say 1 in 100 million or possibly even rarer. pic.twitter.com/68F7giZAbm