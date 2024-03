iPhone skinut s trona: Huawei povratio sjaj

​Američke sankcije su na određeno vrijeme zakucale Huawei u mjesto, ali novi podaci otkrivaju da se on diže iz pepela, nadmašujući iPhone u prodaji na početku 2024. godine.

Kineski tehnološki gigant Huawei porastao je za velika 64 procenta na tržišnom udjelu u svojoj matičnoj državi u prvih šest nedjelja 2024. godine, nadmašivši tako iPhone u prodaji u ovom regionu. Ponovnom Huawei usponu doprinijela je kontinuirana potražnja za novom Mate 60 serijom telefona, prvim velikim izdanjem uređaja nakon što su kompaniju, očigledno samo privremeno, usporile zapadne tehnološke i trgovinske sankcije predvođene Sjedinjenim Američkim Državama.

Nasuprot njemu, tržišni udio glavnog američkog konkurenta Apple, drastično je opao za 24 odsto u ovoj godini, što je omogućilo da Huawei sa udjelom od 17 odsto, prestigne Apple koji drži 16 procenata tržišta, otkriva najnoviji Counterpoint izvještaj. U prvim danima ove godine, Huawei se pozicionirao kao drugi najjači brend pametnih telefona u Kini, na prvom mjestu je Vivo, dok treće mjesto dijele američki Apple i Honor, kineska firma koja je inače bivši Huawei ogranak.

Ovi statistički podaci su zaista impresivni, posebno uzevši u obzir da je zbog sankcija koje su ga vidno usporile, Huawei do sada praktično trebalo da bude mrtav. Kompanija je u jednom trenutku doslovno bila uništena sankcijama, koje su se posebno osjetile tokom 2021. godine. To je dovelo do toga da se Huawei uglavnom povukao na distribuciju samo u Kini, zbog čega je izgubio veći dio svjetskog tržišnog udjela, što je bila direktna posljedica smanjenja zaliha čipova i opreme za njihovu proizvodnju koje su nametnule SAD.

Ipak, nekoliko godina kasnije, svjedoci smo vraćanju ove kompanije u sam vrh dok su pritom sankcije, i to pojačane, i dalje na snazi. Huawei vraća svoj domaći ekosistem u pogon lansiranjem Mate 60 serije, u koju spada Huawei Mate 60 Pro model, vodeći pametni telefon ovog brenda nakon uvođenja sankcija.

Ipak, o detaljima telefona je teško govoriti previše, jer je on dostupan samo u Kini, pri čemu kompanija nije otkrila njegove kompletne specifikacije. Ono što znamo je to da Mate 60 Pro koristi Huawei napredni Kirin 9000s čip, prvi koji je kompanija lansirala od uvođenja sankcija, koji je u SAD izazvao brojne reakcije i iznenađenje.

Originalni Kirin 9000 pušten je u prodaju u novembru 2020. godine sa Mate 40 Pro, prije nego što su posljedice sankcija krenule da utiču na napredak ove kompanije. Četiri godine kasnije, novi čip i dalje je Kirin 9000, ali sa dodatkom "S" na kraju. Velika promjena koja ga prati je prelazak sa TSMC proizvodnih pogona na domaću SMIC fabriku, koja takođe kao i Huawei radi pod teretom američkih sankcija, a tehnologija koja je korišćena u njegovoj izradi je napredni 7 nm proces.

Međutim, 7 nm je i dalje daleko od 3 nm čipova koje danas TSMC uveliko štanca za mnoge kompanije, među kojima posebno mjesto zauzima Apple. Ipak, čip je očigledno dovoljno dobar jer pokreće telefone koji su prestigli iPhone po prodaji u Kini.

Prvobitni plan zapada je bio da ograniči Kinu na čipove od 14 nm, ali prošlog ljeta smo vidjeli da to nije bilo uspješno, a danas ne samo Huawei, već kompletna kineska poluprovodnička industrija sa podrškom vlade radi na unapređenju proizvodnje čipova ka još naprednijim proizvodnim procesima kao što je 5 nm.

To će biti teško, jer Kina nema pristup najsavremenijoj opremi za proizvodnju kao što su ekstremno ultraljubičaste (EUV) litografske mašine, ali uz dovoljno truda i novčanog ulaganja, čak i 5 nm proces je moguć uz nešto starije, duboko ultraljubičaste (DUV) litografske mašina za proizvodnju čipova, prenosi "Kurir".

