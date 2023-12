AMD predstavio Ryzen 8040 seriju procesora

Kompanija ​AMD je predstavio novu seriju mobilnih procesora Ryzen 8040.

Riječ je o najnaprednijim procesorima u svojoj klasi koji, između ostalog, uključuju integrisani Ryzen AI NPU na odabranim modelima, donoseći tako do 1,6 puta bolje AI performanse u odnosu na prethodne modele ove kompanije.

"Nastavljamo da pravimo efkasne Ryzen AI NPU-ove kako bismo redizajnirali računare. Povećane AI mogućnosti serije Ryzen 8040 sada će se lakše nositi sa većim modelima kako bi se omogućila sljedeća faza AI korisničkog iskustva", saopštili su iz AMD-a.

Iz ove kompanije tvrde da i da perjanica cijele serije, Ryzen 9 8945HS, u odnosu na konkurenciju nudi do 64 odsto brže uređivanje video-snimaka, do 37 odsto brže 3D renderovanje i do 77 odsto brže performanse tokom video-igara.

Radi se, dakle, o osmojezgarnom procesoru izgrađenom na arhitekturi Zen 4 i grafikom temeljenom na AMD-ovoj arhitekturi RDNA 3.

Svaki od procesora iz nove AMD serije dolazi sa podrškom za LPDDR5 memoriju, a podržavaju i bezbjednosne funkcije Windowsa 11, prenosi "b92".

