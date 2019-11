Apple otkrio uređaje koji će u potpunosti zamijeniti iPhone?

U Apple-u bi željeli da zamjene svoj najpoznatiji proizvod - iPhone, i to u narednih desetak godina. Ono što bi, međutim, moglo da zamijeni poznati pametni telefon nije drugi takav uređaj, već - pametne naočare.

Prvi primjerci takvih naočara trebalo bi da se pojave već 2022. godine. Godinu dana kasnije na tržištu će se pojaviti i nešto "uglađeniji" modeli, dok bi u sljedećih 10 godina modeli koji se nose na glavi trebalo potpuno da istisnu telefone.

Svjedoci tvrde da se o tome razgovaralo na tajnom sastanku koji je prošlog mjeseca održan u sjedištu Applea u Kupertinu, na kome su tema bila dva buduća modela, piše The Information.

Prvi uređaj, planiran za 2022. godinu, sličan je naočarima za virtualnu stvarnost Oculus Quest. Opremljen je ekranom visoke rezolucije, spoljnim kamerama i ima mogućnost mapiranja okoline.

Apple reportedly plans 2022 release for first AR headset, followed by AR glasses in 2023 https://t.co/HuF5e7KNWd pic.twitter.com/EDqgCaTprr