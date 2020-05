Australijski naučnici napravili najbrži čip u istoriji tehnologije

Sućušan čip, nazvan mikročešalj, mogao bi jednog dana da zamijeni postojeću internet infrastrukturu, istovremeno omogućavajući nevjerovatne brzine protoka i obezbjeđujući ljudima širom svijeta stabilne veze čak i pod velikim opterećenjima.

Stručnjaci u Australiji postavili su svjetski rekord u internet brzini sa 44,1 terabita u sekundi, omogućavajući korisnicima da skinu i do 1.000 HD filmova u sekundi, navodi Science Alert.

Mešoviti naučni tim sa Univerziteta Monaš, Svinbern i RMIT koristio je tip optičkog čipa, takozvani "mikročešalj" koji sadrži stotine infracrvenih lasera, da prebace podatke kroz postojeći komunikacionu infrastrukturu u Melburnu.

Najbrža komercijalna internet brzina na svijetu trenutno je u Singapuru, sa prosečnom brzinom preuzimanja podataka od 197,3 megabita po sekundi. U Australiji je ta brzina 43,4 megabita po sekundi, što je milion puta sporije o brzine koja je postignuta u testu.

"Trenutno postoji globalna trka da se ova tehnologija komercijalizuje, pošto je mikročešalj u suštini veoma koristan u veoma širokom rasponu tehnologija. Mislim da će ovaj i slični uređaji biti na raspolaganju specijalizovanim ustanovama i istraživačkim laboratorijama za dvije do tri godine, a u prvoj komercijalnoj upotrebi za oko pet godina", rekao je za Independent doktor Bil Korkoran sa Univerziteta Monaš.

Tolika brzina protoka nije toliko važna za pojedinačne korisnike da skinu ili strimuju filmove za Netflix-a, ali će omogućiti podršku za brojne druge tehnologije koje će zahtevati visoke protoke, prenosi RTS.

"Ne govorimo ovdje samo o strimovanju filmova. Primena naše komunikacione tehnologije i mnogo šira. Mogućnost prebacivanja takvih količina podataka može da se koristi u raznim aspektima od samovozećih automobila i budućih vidova transporta, medicine, do obrazovanja, finansija i komercijalne industrije", objašnjava Korkoran.

