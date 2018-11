Besplatan program koji će ubrzati kompjuter, evo kako da ga pokrenete

Jedan od najvećih problema sa kupovinom novog kompjutera jeste to što uglavnom dolazi sa gomilom unaprijed instaliranih softvera - uglavnom programa koji su ograničenog trajanja i onda traže da kupite finalnu verziju, ali i onih koji vam uopšte ne trebaju.

Možete da probate da deinstalirate svaki od njih pojedinačno kako biste očistili svoj PC, ali za to je potrebno vrijeme i svi ti programi će ostaviti nešto iza sebe u sistemu.

Na svu sreću, možete da dovedete svoj Windows 10 u savršeno stanje zahvaljujući poptuno besplatnom alatu koji nudi Microsoft.

Kompanijin Refresh Windows alat čisti sve aplikacije koje ne dolaze ugrađene u Windows tako što instalira svježu kopiju operativnog sistema.

Kako biste mu pristupili, kliknite na Start> Settings > i potom odaberite opciju Update & security. Kada se nađete u ovom meniju, kliknite na Recovery podešavanje u lijevom panelu.

Potom idite na link u desnom panelu pod opcijom More recovery options koja počinje sa "Learn how to start fresh with a clean installation of Windows".

Taj link će vas odvesti na web stranicu sa informacijama o Refresh Windows alatu, zajedno sa dugmetom za njegovo preuzimanje.

Kada skinete i instalirate program, pokrenite ga.

Pojaviće vam se ekran koji vas pita da li želite da se riješite svih aplikacija i podešavanja i zadržite lične fajlove, ili hoćete da se riješite svega.

Ukoliko ne želite potpuno čistu mašinu, vjerovatno ćete željeti da zadržite lične fajlove.

Izaberite tu opciju i kliknite na Start.

Ovaj alat potom skida i instalira Windows 10 od nule. Sada možete da napravite dugu pauzu za kafu jer će ovo potrajati.

Kada je sve gotovo, ulogujte se u novi Windows kao što to inače činite.

Sada će Windows sam završiti sa svim potrebnim podešavanjima. Kada je to gotovo, dobili ste čist Windows 10 bez svih nepotrebnih programa.

Naravno, sada ostaje još samo da postavite ona podešavanja koja vama odgovaraju i instalirate sav dodatni softver koji vam je potreban.

Zato je najbolji trenutak za ovo onda kada kupite novi kompjuter, prenosi "Telegraf.rs".