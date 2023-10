Da li je ovo novi Samsung Galaxy S24?

Iako nezvanično, dobili smo prve obrise novog Galaxy S telefona, najjačeg modela kompanije Samsung. Kako je info došao od "OnLeaks" koji je do sada izuzetno precizno prenosio informacije o Samsung telefonima, mnogo vjeruju da smo na dobrom tragu da saznamo kako će Galaxy S24 izgledati.

Ukoliko se ispostavi tačnim, nova Galaxy S serija će po dizajnu dosta ličiti na Galaxy S23, a samim tim i Galaxy S22 što znači tek minimalne promjene.

"SmartPrix" izvještava da je Galaxy S24 nešto viši i tanji od S23, a ukupna veličina ekrana je navodno nešto veća - 6,17 inča umjesto 6,1 inča.

Galaxy S24 • 6.2 inch FHD+ Dynamic Amoled 2X Display • 2500 nit peak brightness • Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy | Exynos 2400 • Bigger cooling system • 50mp main camera • 4000mah battery • 12gb ram & 256/512gb storage • One UI 6.1 • Ultra Wideband 5G support ~ $799 pic.twitter.com/SSDvI774aa — Anthony (@TheGalox_) October 1, 2023

Kamera će biti isto postavljena a "SamMobile" tvrdi da će biti iste rezolucije kao kod S23: glavna 50MP, ultraširoka 12MP i telefoto od 10MP sa 3x optičkim zumom.

Još informacija stiže od "Ice Universe" koji prenosi da će ekran Galaxy S24 vjerovatno imati rezoluciju od 1080p, sa maksimalnom osvjetljenošću od 2500 nita. Veličina baterije bi trebalo da bude 4.000 mAh, sa maksimalnom brzinom punjenja od 25W.

Promjena stiže kod procesora, očekuje se novi Qualcomm za 2024. godinu iako ćemo mi u Evropi ipak vjerovatno dobiti verziju sa Samsungovim Exynos procesorom za globalno tržište.

Uz to, moguće je da će premijera biti puno ranije nego što smo navikli, prenosi "Blic". Obično je to bilo početkom februara, a ovog puta će navodno to biti već 18. januara.