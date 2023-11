Da li znate koliko košta "najnabudženiji" Apple MacBook Pro?

Apple je konačno predstavio novu seriju MacBook Pro laptopva, koji stižu sa poboljšanim procesorom.

Kompanija iz Kupertina je predstavila nove MacBookove, a najjači model iz ponude 16-inčni MacBook Pro ima početnu cijenu od 3.999 dolara.

Međutim, ako tokom naručivanja izaberete sve opcije za hardver i dodatke, konačna cijena ovog laptopa može da iznosi i 7.199 dolara.

Po toj cijeni, bez ikakve sumnje, dobijate zvjer od mašine. To je 16-inčni MacBook Pro u Space Black varijanti, sa Apple M3 Max procesorom.

Pomenuti procesor ima CPU sa 16 jezgara, a stiže u kombinaciji sa 128 GB RAM memorije i 8 TB SSD prostora za skladištenje podataka.

