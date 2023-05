HP greškom "brikovao" sopstvene štampače

Nedavni firmver napravljen za nekoliko modela HP OfficeJet printera, učinio ih je neupotrebljivim. HP-ov forum za podršku trenutno je prepunjen žalbama korisnika čiji štampači više ne mogu da se koriste. Svi su oni dobili "plavi ekran smrti", na kome je samo ispisan kod greške - 83C0000B. Problem je navodno počeo da se pojavljuje 8. maja a pogodio je sve modele OfficeJet 902X štampača.

U ovom trenutku još uvijek nije poznato šta je tačno dovelo do "brikovanja" HP printera. Spekuliše se da bi uzrok mogao da bude HP Dynamic Security. Ovaj sistem HP upotrebljava da blokira svoje štampače da koriste ink-jet kertridže drugih proizvođača.

HP-ov korisnički servis je potvrdio da je problem nastao zbog greške u firmveru. U svom saopštenju, koje je objavljeno 16. maja, HP je naveo da je samo mali, limitiran broj štampača pogođen ovim problemom, ali se na njihovom sajtu mogu vidjeti prigovori korisnika iz SAD-a, Australije, Francuske, Nemačke, Nizozemske, Novog Zelanda, Poljske…

Kao odgovor na njihove "vapaje" HP je odgovarao da će problem biti riješen do kraja mjeseca, ali do trenutka pisanja ovog teksta nije dat tačan datum. A sve to vrijeme, korisnici nisu u mogućnosti da koriste svoje štampače. Po svemu sudeći, kompanija još uvijek nema rješenje kako da ove štampače dovede u radno stanje. A u međuvremenu, ljuti kupci najavljuju da će svoje štampače vratiti i tražiti povrat novca.

Za sada, kao preventivu, HP predlaže korisnicima OficeJet 902X modela štampača da ih, ukoliko oni još uvijek rade, diskonektuju sa mreže, kako bi se izbjeglo instaliranje neispravnog firmvera, prenosi "PCpress".