HPE i Prointer: Nova rješenja za upravljanje IT infrastrukturom

​Najnovija infrastrukturna rješenja koja čine hibridno okruženje u IT-u predstavljena su danas na radionici koju je u Banjaluci organizovala kompanija Prointer ITSS u saradnji sa globalnim IT liderom, kompanijom HP Enterprise.

IT menadžeri, administratori i uopšte stručnjaci za informacione tehnologije imali su priliku da se upoznaju sa poslednjim trendovima HP tehnologije iz Enterprise područja koje je predstavio renomirani HPE stručnjak Nemanja Milutinović.

“Centralne teme radionice odnosile su se na najnovija rješenja za upravljanje IT infrastrukturom i na moderne koncepte serverske, mrežne i infrastrukture za skladištenje podataka”, rekao je Milutinović.

On je tokom predavanja koje je izazvalo veliko interesovanje IT stručnjaka pokazao najnovije uređaje namijenjene čuvanju, oporavku i arhiviranju podataka, ali i upoznao prisutne sa trendovima u BURA (Backup, Recovery and Archive) svijetu.

Učesnici radionice su saznali na koji način upravljati uređajima u data centru uz pomoć softvera koji služi kao jedinstvena konzola za sve HPE servere i storage uređaje kod korisnika. Takođe, uz pomoć vještačke inteligencije, HPE je razvio rješenje za praćenje stanja u data centru kojim se rješavaju, ali i predviđaju mogući problemi. Sve to korisnici dobijaju uz HPE servere i storage, kao dio paketa.

Iz kompanije Prointer ITSS poručuju da je i današnja radionica nastavak njihove misije da u saradnji sa vodećim svjetskim IT kompanijama dodatno edukuju domaće stručnjake.

“Dosadašnje iskustvo i odaziv na današnju radionicu najbolji je pokazatelj koliko je značajno u što većoj mjeri primjenjivati nova IT rješenja koja su okosnica razvoja svakog modernog društva.”, naglašavaju iz Prointera.