Kada izlazi i koliko će koštati PlayStation 5?

Procurile su nove informacije oko PlayStationa 5. Objavio ih je na svom Twitteru PSErebus, koji je već u nekoliko navrata prije vremena objavljivao slične informacije, koje bi se kasnije pokazale tačnima.

PlayStation 5 bi se tako na američkom tržištu trebao pojaviti 20. novembra, a otprilike u isto vrijeme i na evropskom.

Preporučena cijena iznosi 500 dolara, što će u Evropi vjerovatno biti 500 evra, odnosno nešto više od 3.700 kuna. Isti izvor tvrdi kako će na dan izlaska konzole na tržište stići i Gran Turismo 7 za PS5.

Iako ove informacije nisu zvanično potvrđene, u skladu su s onim što se već zna o nadolazećoj Sonyjevoj konzoli. Cijena odgovara onoj novih konzola na tržištu, a Sony je već potvrdio da PS5 stiže u prazničnom period 2020. Odranije je poznato i da se već radi na Gran Turismu 7 te da će uz Horizon Zero Dawn 2 biti launch igra za novi PlayStation.

Isti izvor tvrdi da ćemo sve igre za PlayStation napravljene od 1994. do danas moći igrati na PlayStationu 5, zato u svakom slučaju sačuvajte svoje igre još barem godinu dana. Kako smo s istog profila već dobivali informacije koju se kasnije pokazale tačnima, kao što je ona da će The Last of Us Part II biti odgođen, moguće je da će se i većina ovih u vezi s PS5 pokazati tačnima, ali ipak ih uzmite s dozom zadrške.

