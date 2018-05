Kada se pojavio prvi kompjuterski virus?

Kreiran 1971. godine, od strane Roberta Tomasa koji je tada radio kao programer za BBN (Bold, Beranek and Newman, današnji Raytheon), prvi kompjuterski virus je nazvan Creeper i dizajniran je bez malicioznih namjera, kako bi se eksperimentisalo sa softverom koji se samostalno replikuje na TENEX operativnom sistemu.

Međutim, Creeper nije zapravo uspio da se samostalno replikuje. Umjesto toga, nakon ponašanja kao što je početak štampanja fajla i potom zaustavljanja ovog procesa, ili prikazivanja poruke: "I'm the Creeper: Catch me if you can", virus bi se uklonio sa mašine, u procesu putovanja nazad na TENEX sistem. Creeper virus je ime dobio po zlikovcu iz originalnih Scooby Doo animiranih filmova.

Godinu dana kasnije, pojavio se Reaper, koji je dizajniran da samog sebe kopira i kreće se kroz ARPANET, usput brišući Creeper. Ovo se praktično smatra i prvim antivirus programom.

Elk Cloner, napisan 1982. godine od strane tada petnaestogodišnjeg Riča Skrente, bio je boot-sector virus dizajniran da inficira Apple II računare i prvi je koji je detektovan slobodno rasprostranjen.

Brain, kreiran u Pakistanu 1986. godine je bio prvi virus koji je bio široko rasprostranjen, a nalazio se na IBM PC operativnim sistemima.

Današnja situacija nam je prilično dobro poznata, a novi virusi i pretnje se otkrivaju svakodnevno i uglavnom su prijetnja onlajn, za razliku od viralnih "virusa" iz prošlih vremena koji su se prenosili preko flopi diskete.

