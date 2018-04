Kako brzo obrisati sve podatke s računara i smartfona?

Ako se spremate da prodate, poklonite ili prenamijenite računar ili pametni telefon, svakako morate da se pobrinete za to da prethodno s njega uklonite sve vaše podatke. Evo kako to možete da uradite.

Zašto obično brisanje nije dovoljno?

Računari imaju ugrađene alate za brisanje datoteka, ali oni često ne obave posao do kraja ili dovoljno temeljno, a ponekad određeno vrijeme čuvaju obrisane datoteke na drugim lokacijama. To je ponekad korisno (pogotovo kad nešto slučajno obrišete), ali ne i kada želite potpuno čist disk, s kojeg nije moguće vratiti podatke koje je sadržao, piše Tportal.

Zašto formatiranje nije dovoljno?

Formatiranje diska dobar je način brzog uklanjanja velikih količina podatata s diska. Postoje dvije metode, ali nijedna ne garantuje potpuno brisanje podataka jer postoje brojni softverski alati pomoću kojih je moguće vratiti podatke čak i nakon punog formatiranja.

Šta uraditi prije potpunog brisanja?

Napravite sigurnosnu kopiju (backup) svih podataka koji su vam zbog bilo kog razloga važni. Izbjegavajte da rade backup na USB-ovima jer ih je lakše izgubiti i nisu jednako pouzdani kao hard-diskovi. Svakako se preporučuje da napravite više kopija na raznim medijima, ako možete.

Kako obrisati hard-disk na Windowsu (XP i noviji)

Operativni sistem Windows ima ugrađen sistem formatiranja, do kojeg ćete doći ako kliknete meni Start desnim klikom na miš i odaberete Disk Management. Dočekaće vas lista svih trenutno instaliranih diskova. Odaberite onaj koji želite da formatirate desnim klikom miša. U padajućem meniju izaberite Format, pa zatim vrstu formatiranja koju želite. Odznačite polje uz Perform a quick format, pokrenite postupak i sačekajte dok ne završi.

Softverski alati za potpuno brisanje

Postoji više softverskih alata pomoću kojih možete besplatno da 'očistite' disk. Na primjer, Darik's Boot and Nuke pogodan je za brisanje hard-diskova, dok Active@ KillDisk nudi više različitih mogućnosti brisanja i prilično je temeljan.

Kako obrisati podatke na hard-disku na Macu (OSX Maverick i noviji)

Isključite uređaj. Zatim ga ponovno uključite i brzo zajedno pritisnite tastere Cmd i R, prije nego što čujete zvuk pokretanja računara. Držite tastere pritisnutim dok se ne pojavi ekran OSX Utilities. Možda će prvo od vas tražiti odabir jezika. Zatim u meniju odaberite opciju Disk Utility. Odaberite disk koji želite da formatirate i klinite na dugme Erase pri vrhu prozora. Potvrdite da želite da brišete podatke i kliknite na Erase.

Kako obrisati podatke na SSD-u

SSD-ovi su nešto komplikovaniji od standardnih hard-diskova, pa zato prvo provjerite što proizvođač preporučuje. Moguće je da ćete naći alat namjenjen upravo obavljanju tog zadatka. Ako vam to ne pođe za rukom, isprobajte alate poput PartedMagic.

Kako obrisati podatke na iPhoneu (iOS 10.3.3 i noviji)

Za brisanje podataka na iPhoneu otvorite Settings, pa tab General. Skrolujte do opcije Reset i odaberite je. Biće ponuđeno više mogućnosti resetovanja. Odaberite Erase All Content and Settings. Potvrdite da to želite u prozoru koji će se pojaviti i iPhone će obrisati sve što nije vezano za glavni sistem datoteka.

Kako obrisati podatke na Androidu (Nougat 7.1.2 i noviji)

Za brisanje podataka na pametnom telefonu s operativnim sistemom Android otvorite Settings, pa pritisnite dugme Backup & reset. Potražite Factory data reset. Odaberite Reset phone i sačekajte dok ne završi.