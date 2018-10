Kako ispravno puniti bateriju telefona

Prosečan vijek trajanja baterije na telefonu je od jedne do dvije godine, a uz pravilnu upotrebu možete produžiti njenu trajnost...

U nastavku vam otkrivamo šta su mitovi, a šta istina, kada je riječ o punjenju baterije na telefonima.



Nije dobro koristiti telefon dok je na punjenju



Ovo takođe nije tačno. Telefon možete koristiti koliko želite, sve dok ne koristite sumnjiv punjač. Jedina posljedica je ta što će punjenje trajati duže.



Punjenje tokom cijele noći uništava bateriju



Većina pametnih telefona zapravo prepoznaje kada im je baterija puna i obustavlja dalje punjenje. Ipak, nije dobro da vam je telefon na punjaču tokom cijele noći i to stalno. Baterija će duže trajati ako telefon držite na između 40 i 80 odsto kapaciteta.

Pametne telefone nikad ne treba isključivati



U pitanju je uređaj, ali i njemu je potrebna pauza s vremena na vrijeme.



Ako ne morate uvijek da budete dostupni, povremeno isključite telefon. Preporučuje se da to činite tokom jedne noći nedjeljno.

Nemojte da punite telefon sve dok se baterija potpuno ne istroši



Bolje je da bateriju dopunjavate svakodnevno, nego da svaki put idete "od nule".



Litijum jonske baterije koje ima većina savremenih telefona bolje se drže kad su napunjene. Ako ih stalno "cijedite" do poslednje "crte", mogu postati nestabilne.

Toplina će uništiti bateriju



To je tačno. Baterije ne trpe visoke temperature, a litijum jonske baterije već se dovoljno zagrijavaju tokom punjenja i rada. I hladno vrijeme im ne odgovara, jer se u takvim uslovima brže prazne. B92