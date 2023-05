Klasičnim hard diskovima su odbrojani dani

Šon Rouzmarin iz Pure Storagea, potpredsednik istraživanja i razvoja (jedinica za inženjering kupaca), dao je hrabro predviđanje o tome da se hard diskovi više neće prodavati nakon 2028. godine.

Razlog ovoga je sve veća cijena električne energije i sve veća popularnost SSD-ova. Pure Storage prodaje AFA (All Flash Array) skladišta opremljena sopstvenim SSD-om pod nazivom DFM ( Direct Flash Array). Kompanija planira da predstavi modele od 300 TB do 2026. godine i model od 600 TB do 2029. godine.

Posljednjih godina trend je bio da hiperskaleri (odnosno data centri), a ne potrošačko tržište, pokreću inovacije na hard diskovima. Ovo objašnjava zašto su hard diskovi od 2,5 inča već sedam godina zaglavljeni na 5 TB, dok su njihovi 3,5-inčni modeli dostigli 30 TB. Prenosivi hard diskovi, oni manji (ne spoljašnji hard diskovi koji koriste veće modele), mogli bi da nestanu već sljedeće godine jer prosječna cijena velikih internih SSD-ova nastavlja konstantno i strmoglavo da pada. Trenutno proizvodnja najjeftinijeg SSD-a od 2 TB košta oko 30 dolara po terabajtu, u poređenju sa 25 golara za prenosivi HDD od 2 TB.

Inovacije na potrošačkim hard diskovima već su stale. Toshiba, jedna od tri najveće kompanije više ne prodaje "običnim" kupcima, dok je Seagateov najveći Barracuda disk, model od 8 TB, lansiran još 2017. Što se tiče Western Digitala, kapacitet je takođe zastao na 8 TB za njegov asortiman za potrošače (plavi, lansiran 2021.) iako ima uspješan gaming hard disk WD Black. Jednom kada 8 TB SSD dostigne cenu od 100 dolara, to će pretpostavlja se, biti kraj tradicionalnih potrošačkih hard diskova.

Seagate i Western Digital odavno su svoj fokus potrošačkih diskova prebacili na SSD-ove. Seagate već prodaje svoje SSD-ove, a Western Digital je glavni igrač zahvaljujući akviziciji Sandiska i partnerstvu s Kioxiom. Toshiba je, s druge strane, bila prilično tiha u pogledu svojih SSD planova.

Uvijek će postojati određena potražnja za hard diskovima velikog kapaciteta za tržišnu nišu za profesionalne potrošače (prvenstveno NAS), ali to će u budućnosti vjerovatno preuzetu proizvođači enterprise diskova kao što su MaxDigitalData ili Water Panther koji su obnovili proizvodne pogone hard diskova za data centre i nude ima punu garanciju i niže cijene, prenpsi B92.

Ima dovoljno hard diskova u centrima podataka širom svijeta, kako bi ovaj ekosistem mogao da napreduje u doglednoj budućnosti sve dok data centri ne odluče da pređu na nešto drugo, bio to DNA, SSD ili nešto treće.