Kompanija Nothing će predstaviti pametni telefon 2022. godine

Iako se spekulisalo da će nova kompanija su-osnivača OnePlusa, Cara Peija kompanija “Nothing”, na kraju napraviti pametne telefone, nije bilo garancije kada će to učiniti.

91mobiles sada izvještava o ekskluzivnoj potvrdi da će "Nothing" predstaviti svoj prvi pametni telefon negdje 2022.

Nažalost, drugi detalji nisu otkriveni, ali se može očekivati minimalistički dizajn s obzirom na filozofiju kompanije.

Da li će to doći sa providnim kućištem poput Nothing Ear -a (1), ostaje da se vidi.

Nothing Telefon (1), ako se tako zove, mogao bi se pokretati Snapdragon čipsetom, jer je kompanija nedavno sarađivala sa Qualcommom.

U izvještaju se takođe pominje eksterni punjač, Nothing Power (1), koji bi moglo da popuni prazninu između slušalica i Nothing telefona sljedeće godine, piše B92.

