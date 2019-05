MSI je najbrže rastući svjetski brend gejming monitora

MSI sa ponosom objavljuje trijumf svojih Gaming Monitora objavljenih između 2018. i 2019. godine. Sa najvećom stopom globalnog rasta u industriji igara, MSI je postao sila na koju je potrebno obratiti pažnju.

Prema podacima koje je 21. maja objavila renomirana istraživačka firma WitsView, MSI je zauzeo drugo mjesto na tržištu zakrivljenih monitora (koje drži do 60% ukupnog tržišta monitora) i prvo mjesto u rastu u industriji monitora za gejming, tokom samo dvije godine. Ti podaci dokazuju da MSI ima snažne istraživačke sposobnosti i precizan uvid u potrebe igara. MSI će se i dalje baviti dizajnom svojih Gaming Monitora za igrače širom svijeta.

"MSI uvijek razmišlja o svojim igračima kada dizajnira gejming monitore. Njihov trud u stvaranju najboljih zakrivljenih monitora za igranje, koji mogu pružiti zadivljujuća vizuelna iskustva, takođe direktno povećava rast tržišta zakrivljenih monitora. Kao najveći provajder zakrivljenih panela u svijetu, drago nam je da igrači i proizvođači sada shvataju prednosti zakrivljenih monitora. I nastavićemo blisku saradnju sa MSI u budućnosti", istakao je Lee Oh Seob - SVP za prodaju i marketing velikih displeja u kompaniji Samsung Display.

Sa kompletnim roadmapom za monitore od 24 do 34 inča, sljedeći plan kompanije MSI je da u svoju liniju proizvoda uključi monitore sa visokom rezolucijom i velikim panelima. Na primjer, potpuno novi Optik MPG341CKR je monitor za igre koji koristi 34-inčne velike panele, HDR 400, 1ms vrijeme odziva, 144Hz brzinu osvježavanja i sve druge sjajne funkcije kao što su GameSense i tehnologija prepoznavanja lica.

MSI takođe ima sve veći uticaj na tržištu eSport standardnih monitora sa ravnim panelima. Prošle godine, zajedno sa frekvencijom osvježavanja od 240Hz i vremenom odziva od 1ms, Oculux NXG251R su koristili profesionalni igrači u MSI MGA i ESL One, čime je MSI dobio dodatnu promociju. Ove godine MSI je objavio novi i poboljšani Oculux NKSG252R sa još bržim vremenom odziva od 0.5ms. Konačno, MSI je takođe objavio Oculux MAG271R sa 1920k1080 rezolucijom, 165Hz osvježavanjem i 1ms odzivom. Ovi monitori mogu da koriste i MSI-jevu ekskluzivnu gejming OSD aplikaciju kako bi igračima pružili najbolje iskustvo igranja.

Pored razvoja novih specifikacija za monitore, MSI je takođe unapređivao softverski dio svojih gejming monitora kako bi igračima pružio optimalno iskustvo igranja. Sa MSI ekskluzivnom Micro Control Unit (MCU), koja je ugrađena u nekoliko MSI igračkih monitora, kompanija je kreirala gejming modele koji mogu efikasno da komuniciraju sa desktopom. Bazirano na takvom dizajnu, MSI je bio u mogućnosti da odgovori zahtjevima tržišnih trendova, stavljajući AI elemente, GameSense i moćni Gaming OSD u svoje monitore kako bi poboljšao korisničko iskustvo.

MSI je oduvijek bio posvećen razvoju gejming moniotora i dobio je mnoge renomirane međunarodne nagrade, uključujući CES nagrade, Taiwan Excellence Silver Awards, Best Choice nagrade, IF design nagrade, Eurogamer i nagradu IGN best eSports Gaming Monitor. Sa do sedam nagrada koje su dodeljene jednom modelu gejming monitora, MSI je dokazao svoju sposobnost u razvoju najboljih gejming monitora na svijetu.

(MS/benchmark)