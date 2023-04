Motorola predstavila novi edge 40 Pro

Motorola je predstavila svoj flagship model za ovu godinu - edge 40 Pro sa Snapdragon 8 Gen 2 lipsetom, ultrabrzim punjenjem na 125W uz preciznu glavnu kameru.

U pitanju je model koji je direktan nasljednik edge 30 pro od prošle nedjelje. Ima pOLED ekran veličine 6,67 sa 2400×1080 piksela i osvježavanje od 165 Hz, što je više od prošlogodišnjih 144 Hz. Ekran ima svjetlinu od 1300 nita, podržava Dolby Vision i HDR10+, te Amazon i YouTube HDR reprodukciju.

Tu je IP68 zaštita od vode i prašine, kao i Gorila Glass Victus zaštitu ekrana.

Motorolin najnoviji edge smartfon posjeduje trostruki sistem kamera. Glavno sočivo od 50MP ima optičku stabilizaciju slike (OIS) i instant all-pixel focus - koji pruža 32x više fokusirajućih piksela u poređenju sa tradicionalnim PDAF sistemom.

Edge 40 pro opremljen je i 50MP ultraširokom kamerom sa Macro Vision podrškom i 12MP 2x telefoto objektivom. Naprijed je 60MP kamera sa Snapdragon Cognitive Image Signal procesorom, koji koristi naprednu vještačku inteligenciju kako bi svaki prizor podijelio u dva različita segmenta.

Uz ovaj telefon, korisnici mogu da snimaju i video materijale filmskog kvaliteta, bilo u kristalno čistoj 8K rezoluciji ili u 4K HDR10+ modu sa preko milijardu nijansi.

Dodatno, Motorola edge 40 pro predstavlja softverska rješenja koja dodatno oživljavaju izuzetan hardver kamere, uključujući tu i nove video modove koji inspirišu kreativnost: Video Night Vision, Horizon Lock Stabilization, Video Auto Focus Tracking.

