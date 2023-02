Napravljen prvi korak u sprečavanju kreiranja robota ubica?

Kako je novinarima prije početka samita u Nizozemskoj objasnio zamjenik predsjednika nizozemske vlade Vopke Hekstra, s ovim samitom žele da naprave prvi korak prema odgovornom korišćenju AI-ja u vojsci: "Nalazimo se na nepoznatom području, za koje nemamo pravila, okvire, niti dogovore. Ali biće nam potrebni prije nego kasnije."

Chatbot ChatGPT pokazao nam je kakav je potencijal vještačke inteligencije, a kako možemo da očekujemo da će brojne tehnološke kompanije sada dodatno povećati ulaganje u AI, jasno je da će mogućnosti alata baziranih na vještačkoj inteligenciji biti sve veće.

Mnogi zbog toga strahuju jer smatraju da bi takva situacija mogla da se odrazi na tržište rada jer, ako će AI da obavlja brojne ljudske poslove, mogli bi da uslijede masovni otkazi.

Ali izgleda da ni to nije ono najgore, jer možemo samo da se zapitamo šta bi se moglo dogoditi ako se razvoj AI usmjeri u - vojne svrhe. Brojni naučnici već su upozoravali na opasnost od tzv. robota ubica, odnosno AI robota koji bi mogli da samostalno donose odluke o metama napada, što znači da bi mogli da se okrenu protiv civila ili svoje vojske.

Nema sumnje da velike vojske svijeta već razmišljaju o načinima na koje mogu da iskoriste AI kako bi stekle stratešku prednost na bojištima, a ove nedjelje u Hagu se održava samit na kojem će učestvovati predstavnici brojnih država kako bi razgovarali upravo o toj temi - vojnoj upotrebi vještačke inteligencije. Na samitu učestvuje pedesetak država, a potrebno je naglasiti da nije pozvana Rusija, iako će Putin i specijalna vojna operacija koju su Rusi pokrenuli u Ukrajini biti jedna od glavnih tema razgovora.

Iako se neki raduju skorašnjem potpisivanju nekakvih međunarodnih ugovora o AI naoružanju i o tome što bi moglo da se dopusti i zabrani, ako do toga i dođe, to sigurno neće biti tako skoro. Naime, kako objašnjavaju na "Rojtersu", velike državne i vojne sile nisu pokazale interes za ograničenjem razvoja AI u vojne svrhe, zbog straha da bi njihovi konkurenti mogli da steknu značajnu prednost i to iskoriste u potencijalnim budućim sukobima, prenosi "b92".