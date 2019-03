Nokia pod istragom zbog špijuniranja za Kinu?

HMD, kineska kompanija koja proizvodi uređaje finskog brenda Nokia, sada je pod istragom zbog izvještaja da su neki od njihovih telefona slali podatke serverima u Kini. Istraga je uslijedila nakon što je NRK, norveška nacionalna televizija, tvrdila da ima dokaz koji potvrđuje da Nokia telefoni šalju osjetljive podatke Kini na osnovu dojave vlasnika uređaja.

Henrik Austad, čovjek koji je dojavio o slučaju, rekao je da je pratio saobraćaj sa svog Nokia 7 Plus uređaja i otkrio da šalje kineskom serveru informacije koje nisu enkriptovane. Podaci su uključivali broj SIM kartice, serijski broj telefona i njegovu lokaciju. Saznanja emitera su otkrila da je server bio pod domenom „vnet.cn“ za koji se tvrdi da je u vlasništvu kompanije China Telecom, državne kompanije.

Finski ombudsman za zaštitu podataka, Reijo Aarnio, izjavio je da će istraga sada razmotriti da li je došlo do kršenja i ličnih informacija i da li je uključen, kao i da li se za to može dati pravno opravdanje. Dublja istraga pokazala je da je to vjerovatno bilo namijenjeno za kinesku verziju Nokia 7 Plus a ne za globalnu verziju.

Ovo je ponovljeno u izjavi HMD Global-a finskom listu Helsingin Sanomat. Kompanija je saopštila da je prikupljanje podataka bilo zbog greške u kodiranju sa „aktivacionim paketom” koji je slučajno uključen u firmware nekih telefona. Dodali su da samo jedan broj uređaja Nokia 7 Plus ima ovaj paket. Takođe je rečeno da je problem riješen u ažuriranju firmwera koji je poslat u januaru i da ga je većina korisnika instalirala. Istraga je u toku i mogla bi da potraje par nedjelja.