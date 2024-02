Novi Nvidia AI čip za Kinu koštaće slično kao i konkurentski Huawei proizvodi

​Distributeri čipova počeli su da naručuju Nvidia AI čip napravljen posebno za kinesko tržište, a kompanija prima narudžbine po cijeni sličnoj Huawei proizvodima.

Jedan od najvećih svjetskih dizajnera čipova Nvidia, počela je da prihvata narudžbine distributera za svoj novi čip namijenjen specijalno za Kinu, i to po cijeni sličnoj konkurentskim Huawei proizvodima. Novi Nvidia AI čip nazvan H20, najmoćniji je od tri nova čipa ove kompanije koje je dizajnirala za Kinu nakon što su SAD pooštrile tehnološko-trgovinske sankcije prema ovoj državi u poluprovodničkom sektoru.

H20 će sa tim u skladu, pružati manju računarsku snagu od Nvidia H800 i A800 čipova, koji su prethodno takođe bili dizajnirani u skladu sa SAD sankcijama specijalno za Kinu, ali i njihov izvoz u ovu zemlju je zabranjen u oktobru prošle godine. Sjedinjene Američke Države uvele su tehnološke sankcije prema Kini i pozvale druge države da učine isto, pod izgovorom da Kina sa pristupom naprednim tehnologijama predstavlja "rizik za nacionalnu bezbijednost".

Cilj SAD je da na taj način ometaju sposobnost ove velike azijske države da razvija sopstvene modele vještačke inteligencije i sofisticirane računare za vojsku. Zbog toga je Nvidia morala da znatno ublaži specifikacije svojih vodećih akceleratora A100 i H100, prvo praveći H800 i A800 AI GPU-ove, ali poslije novog talasa sankcija stigli smo do treće serije proizvoda, među kojima je i novi Nvidia AI čip H20.

Međutim, specifikacije H20 čipa takođe ukazuju na to da je on u stvari manje moćan od Huawei Ascend 910B čipa i to u nekim ključnim segmentima, tvrde tri različita anonimna izvora za "Reuters". Oni su odbili da budu identifikovani s obzirom na to da nisu ovlašćeni da govore za medije.

Nvidia je u posljednjih nekoliko nedjelja određivala cijene za H20 distributerima u Kini u rasponu od 12 do 15 hiljada dolara po čipu, piše novinska agencija. Neki dobavljači su počeli da reklamiraju čipove sa značajnim povećanjem donje granice ovog raspona na oko 110 hiljada kineskih juana, što je oko 15 hiljada dolara.

Jedan od izvora tvrdi da distributeri nude H20 servere, koji su prethodno konfigurisani sa osam AI čipova za 1.4 miliona juana. Poređenja radi, serveri sa osam H800 čipova koštali su oko dva miliona juana kada su lansirani prije godinu dana. Nvidia je, međutim, odbila da komentariše ove navode.

Distributeri su navodno rekli klijentima da će moći da počnu da isporučuju H20 proizvode u malim serijama u prvom kvartalu 2024. godine i u većim količinama od drugog kvartala.

Prije američkih sankcija, Nvidia je dominirala kineskim tržištem AI čipova sa više od 90 odsto tržišnog udela. Međutim, ova kompanija se trenutno suočava sa sve većom konkurencijom domaćih rivala, među kojima je i Huawei.

Huawei 910B čip naširoko važi za najkonkurentniju AI ponudu koja je trenutno dostupna u Kini, a postao je popularniji uslijed zabrinutosti da bi kupci mogli da budu suočeni sa daljim ograničenjima na Nvidia proizvode zbog američkih sankcija.

Što se tiče specifikacija, jedan primjer gdje H20 izgleda kao da zaostaje za 910B je u njegovim FP32 performansama - ključnoj metrici koja mjeri koliko brzo čip može da obradi uobičajene zadatke i koja je ocjenjena na manje od polovine sposobnosti njegovog rivala, tvrdi jedan od izvora.

Međutim, H20 izgleda ima prednost u odnosu na 910B u brzini interkonekcije, koja mjeri koliko brzo podaci mogu da se prenose između čipova. To znači da H20 ipak ostaje konkurentan sa 910B u aplikacijama koje zahtjevaju povezivanje velikog broja čipova kako bi radili kao sistem.

Nvidia je planirala da započne masovnu proizvodnju H20 čipova sa svojim partnerima koji ih prave po njenom dizajnu u drugom kvartalu ove godine. Prvobitno je bilo planirano da čip bude lansiran u novembru prošle godine, ali taj plan je odložen navodno zbog problema koje su proizvođači servera imali u integraciji čipa.

Uz novi Nvidia AI čip H20, kompanija takođe planira da lansira još dva proizvoda za Kinu, L20 i L2, međutim, i dalje nije poznato koji je status lansiranja za ova dva čipa. Ni H20, ni L20 i L2 trenutno ne postoje na Nvidia sajtu. Izvršni direktor kompanije Jensen Huang je, kako bi naglasio važnost kineskog tržišta, nedavno posjetio kancelarije kompanije u Šenženu, Šangaju i Pekingu, gdje je prisustvovao i godišnjim proslavama kompanije, izvještavali su tada lokalni kineski mediji, prenosi "BenchMark".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.