Objavljena lista Xbox ekskluziva za 2021. godinu

Microsoft konačno radi na video-igrama koje će privući veći broj korisnika ka Xbox konzolama, naročito ka Series generaciji koja je na scenu stupila od novembra prošle godine.

Jaka ponuda je najavljivana još na ranijim događajima i prezentacijama, a nova lista koju je kompanija iz Redmonda podelila potvrđuje da će Xbox korisnici imati bogatu gejmersku 2021. godinu, a i PC igrači sa njima.

Gotovo 30 video-igara bi trebalo da vidimo u narednim mjesecima, a tu spadaju i manja ostvarenja poput Twelve Minutes, i popularniji naslovi poput Halo Infinite, Scorn i sličnih, prenosi play.co.rs.

Na listi ispod se nalaze video-igre koje će izaći ekskluzivno za Series X i S konzole, kao i za Xbox One, a Microsoft je napomenuo da lista nije potpuna i da ima još iznenađenja za fanove.

Adios – 2021 The Artful Escape – 2021

The Ascent – 2021 The Big Con – 2021

CrossfireX – 2021 Dead Static Drive – 2021

Echo Generation – 2021 ExoMecha – 2021

Exo One – 2021 The Gunk – 2021

Halo Infinite – 2021 The Last Stop – 2021

Lake – 2021 Little Witch in the Woods –

2021 The Medium – 28. januar Microsoft Flight Simulator – leto 2021

Psychonauts 2 – 2021 – nije konzolna ekskluziva, ali izlazi za Xbox Game Pass RPG

Time – 2021 Sable – 2021

Scorn – 2021 She Dreams Elsewhere –

2021 Shredders – 2021 Song of Iron – 2021

Tunic – 2021 Twelve Minutes – 2021

Unexplored 2: The Wayfarer’s Legacy – 2021

Warhammer 40K: Darktide – 2021

Way to the Woods – 2021 The Wild at Heart – 2021