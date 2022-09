Objavljeni kapaciteti baterije za iPhone 14 modele

Nova generacija Apple iPhone telefona ima isti dizajn i skoro identične dimenzije kao modeli iz 2021. godine. Upravo zbog toga i ne treba previše da čudi što je kapacitet baterije ostao manje-više isti kao kod iPhone 13 modela.

Postoje manje razlike, mada vjerovatno ne dovoljne da bi imale značajan uticaj na trajanje baterije. Ono što je drugačije ove godine je to što sada postoje dva modela sa velikom baterijom - iPhone 14 Pro Max i jeftiniji iPhone 14 Plus.

Njihove baterije su malo manje od iPhone 13 Pro Max baterije, ali opet je u pitanju zanemarljiva razlika, piše GSMArena, a prenosi Benchmark.

Baterije iPhone 14 i iPhone 14 Pro su nešto veće, ali samo za nekoliko procenata. Kao i prošle godine, osnovni model ima veću bateriju od Pro parnjaka, ali ove godine imaju i različite čipsetove i ekrane.

Biće zanimljivo uporediti njihov vijek trajanja baterija – Apple tvrdi da Plus ima najbolji vek trajanja baterije od bilo kog iPhone modela do sada, što bi moglo da bude tačno uzimajući u obzir da novi modeli dolaze sa novim čipsetom. Ono što malo brine je što se Pro modeli reklamiraju kao telefoni sa "cjelodnevnim trajanjem baterije" uprkos novoj Always On Display funkciji.

Što se tiče punjenja, Apple nije objavio zvanične informacije, ali regulatorni podnesci sugerišu da se ništa nije promijenilo. 3C navodi 29W (14,5V, 2A) za jedan od modela, što bi trebalo da bude praktično isto kao i iPhone 13 Pro Max, koji je nezvanično deklarisan na 27W.

(Telegraf)