Ova aplikacija je prepoznata kao nepoželjna i treba odustati od nje

CCleaner, besplatni softver za optimizaciju i čišćenje sistema za PC i Android, postao je nepoželjan u okviru Windows 10 operativnog sistema, te ga Microsoft Defender prepoznaje kao softver od kojeg bi trebalo odustati.

Potencijalno nepoželjne aplikacije su one u kojima antivirus program ne pronađe ništa maliciozno, ali ih ipak obilježi kao softver koji se ponaša nepredvidivo, te utiče na iskustvo korisnika. To znači da ovakvi softveri često instaliraju dodatke – poput dodataka za internet pretraživač, koji ne škode uređajima, ali iritiraju one koji ne vole da se na njihovim računarima bilo šta dešava bez njihove dozvole.

Tako Defender CCleaner sada svrstava upravo u ovu kategoriju, te se ističe da neke besplatne verzije ovog softvera stižu sa uvezanim aplikacijama, uključujući i one koje nisu ni u kakvoj vezi sa ovom aplikacijom, navodi PC Press.

To ne znači da povezane aplikacije nisu legitimne, ali utiču na to da se CCleaner ponaša drugačije od očekivanog, što utiče na korisničko iskustvo. Među povezanim ponudama našli u se i Avast Free Antivirus, te AVG Antivirus Free, koji se često nađu među dodatnim ponudama prilikom instaliranja nekog softvera, a većina korisnika ne želi dodatni antivirus program.