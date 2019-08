Ovako nesvjesno skraćujete radni vijek laptopa

Uz pažljivo korišćenje i održavanje prenosnog računara, on vas može vjerno služiti godinama...

Ovih 10 stvari bi trebalo da izbegavate kako biste svom laptopu produžili vijek upotrebe.

1. Izbjegavajte pregrijavanje

Visoke temperature su smrtni neprijatelj laptopova. Ako dozvolite da se pregrije, ugrozićete osjetljive komponente poput procesora, ventilatora i baterije. Zato izbjegavajte korišćenje laptopa na mekim površinama koje bi mogle da blokiraju odvode za vazduh i tako otežaju hlađenje.

Idealno je koristiti ga na stolu i sličnim ravnim površinama. Ako već morate da koristite laptop u krevetu, provjerite da li su odvodi za vazduh slobodni. Uz to, ne ostavljajte računar u blizini predmeta koji emitiju toplotu (kao npr. radijatora) ili u prostorima u kojima temperatura može da poraste (npr. auto na suncu).

2. Pažljivo rukujte

Iako su relativno izdržljivi, prenosni računari su ipak skupi uređaji sa puno osjetljive elektronike sa kojom treba pažljivo postupati.

Izbjegavajte, na primjer, da podižete ili da držite laptop za ekran, da ga na silu otvarate, koristite ga kao podlogu za piće ili bacate.

3. Ne praznite bateriju do kraja

Baterije laptopa nisu vječne - nakon dvije godine korišćenja, kapacitet će početi da im opada. To je nemoguće izbjeći, ali taj proces možete da usporite ako pažljivo postupate sa baterijom.

Idealno, nemojte stalno da je "cijedite" do nule i da je punite do 100 odsto. Bolje je držati je na iznad 40 odsto napunjenosti i stalno dopunjavati do 80 odsto. To vam, naravno, neće uvijek poći za rukom, ali činite to kad god možete.

4. Ne igrajte se strujom

Laptop koristi solidnu količinu električne energije i osjetljiv je na nagle poraste napona u mreži.

Većina ima ugrađenu kakvu - takvu zaštitu, ali ako imate skup računar i/ili ga koristite u području gdje su rizici od naglog porasta napona veliki, pametno je nabaviti posebnu prenaponsku zaštitu.

Moguće je da ćete morati da je zamijenite nakon tri do pet godina, ali to je svakako jeftinije nego kupovina novog laptopa.

5. Pazite na kabl

Kabl kojim se napaja prenosni računar električnom energijom najvažniji je dio njegove propratne opreme.

Oni su u pravilu čvrsti i izdržljivi, ali kablovi takođe mogu pretrpjeti oštećenja usljed stalnog transporta, padova, čupanja iz zidnog utikača ili ako ih, recimo, priklještite vratima.

Oštećen kabl može da izazove probleme sa strujom, neodgovarajuće napajanje, pa čak i - požar.

6. Ne gubite vrijeme na nepotrebno održavanje

U vrijeme dominacije Windowsa XP, redovno čišćenje i održavanje računara je imalo smisla. Danas je malo vjerovatno da će brisanje nekorišćenih i privremenih datoteka zaista značajno ubrzati rad vašeg računara.

Uz to, veliki broj aplikacija koje nude pomoć pri čišćenju i održavanju su u stvari beskorisne, potencijalno štetne (npr. čistači registra u Windowsima). Skoro sve što nude možete naći u postavkama Windowsa 10, pa ih zato dobro proučite.

7. Ništa bez zaštite

Obavezno instalirajte antivirusni i antimalver softver na kompjuter i aktivirajte firewall.

Microsoft je u svoj operativni sistem ugradio Windows Defender, ali nije na odmet potražiti i dodatnu zaštitu (npr. Malwarebytes Anti-Malware), naročito ako računar koristite za posao ili na njemu držite osjetljive lične podatke.

Redovno nadograđujte softver, koristite dobar menadžer za lozinke i naučite kako da prepoznate prevare koje vrebaju na webu.

8. Držite laptop dalje od onih kojima ne vjerujete

Ako niste sigurni da li će se osoba kojoj namjeravate da povjerite vaš laptop na korišćenje prema njemu ponašati onako kako biste vi to činili, nemojte joj ga dati.

Držite djecu i kućne ljubimce dalje od vašeg prenosnog računara.

9. Čuvajte laptop od tečnosti

Polivanje tečnošću jedan je od najčešćih načina da laptop završi u neupotrebljivom stanju.

Sa vodom ćete se možda (naglasak na "možda") još nekako i izvući, uz puno sreće, ali, nađe li se u laptopu tečnost sa puno šećera, gotovo je sigurno da možete da se pozdravite sa njim.

10. Pazite čime ga čistite

Brisanje računara mokrom krpom nije dobra ideja, kao ni upotreba sredstava za čišćenje.

Vjerovatnoća da ćete napraviti više štete nego koristi prilično je velika. Idealno je da svoj laptop čistite suvom krpom bez tečnosti.

