Overkloker postavio novi rekord u brzini memorije

Popularna G.SKILL memorija je do sada oborila brojne rekorde u overklokovanju, a trend se nastavlja i tokom 2024.

Ove nedjelje G.SKILL je objavio da je južnokorejski overkloker SAFEDISK postavio novi svjetski rekord u SuperPi-32M, sa Trident Z5 DDR5 memorijom.

U saradnji sa brendovima Asus ROG, Intel i G.Skill, ekstremni overkloker je odradio benchmark za overklokovanje za manje od tri minuta.

Sistem, koji je postavio novi rekord, koristio je G.Skill Trident Z5 RGB DDR5 memoriju, ASUS ROG Maximus Z790 Apex Encore matičnu ploču i Intel Core i9-1400KF procesor.

Memorija je overklokovana do impresivnih DDR5-9052 (9GHz) i naravno korišćen je tečni azot za hlađenje.

To je procesoru omogućilo da dostigne temperaturu nisku do -188°C i temperaturu memorije nisku do -60°C.

Iako se ove brzine memorije postižu u ekstremnim uslovima hlađenja, brzine DDR5 memorije i dalje napreduju, a standardni memorijski moduli su već dostupni sa brzinama do 8000MHz (8GHz).

[PR] Milestone SuperPi-32M OC World Record Achieved by SAFEDISK with G.SKILL Trident Z5 RGB DDR5 Memory https://t.co/GFNZO1djks pic.twitter.com/p59eMrfCHS — TechPowerUp (@TechPowerUp) February 26, 2024

