Prva ručna gejming konzola koja koristi Intel procesor (VIDEO)

​MSI je predstavio Claw, svoju prvu ručnu gejming konzolu, ali i prvu na tržištu koja koristi Intelov čip.

MSI Claw ručna konzola koristi Meteor Lake Intel Core Ultra procesore, što je značajna promjena u odnosu na druge ručne gejming konzole na tržištu, koji imaju AMD čipove.

Kompanija nije ukazala na sve opcije koje će biti dostupne, ali je istakla da će konzola koristiti procesor do Core Ultra 7 155H modela, koji ima 6 P jezgara, 8 E jezgara i dva niskopotrošna E jezgra, uz maksimalni turbo radni takt od 4,8GHz.

Intel Core Ultra čipovi sadrže novi Intel Arc GPU i nudi podršku za moderne funkcije renderovanja, kao što su ray tracing i izvorna XeSS podrška.

MSI Claw ima i 16GB LPDDR5 memorije i M.2 2230 NVMe PCIe Gen4 SSD kapaciteta do 1TB. Tu je i microSD slot za dodatno proširenje skladišta, prenosi "b92".

