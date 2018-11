Raspberry Pi dobio hardversku reprodukciju videa putem VLC-a

Specijalizirana Linux distribucija Raspbian za Raspberry Pi dobila je novu verziju koja, između ostalog, omogućuje i hardversku akceleraciju putem VLC multimedijskog reproduktora.

Dostupna je nova verzija Raspbian Linux Debian distribucije posebno prilagođene za rad na popularnom minijaturnom računaru Raspberry Pi.

Osim nekih kozmetičkih promjena izgleda tu je i novi razvojni alat za programski jezik Python, ali ipak je najvažnija novina koja se tiče reprodukcije video sadržaja na Raspberry Pi računaru.

Aplikacija VLC postala je standardni i zadati medijski plejer multimedijalnog sadržaja na Raspberry Pi računaru.

Pomenuti plejer, naravno, mogao je i ranije da se instalira, ali Raspbian sada donosi reprodukcija video sadržaja putem VLC-a uz dodatak hardverske akceleracije što dosad nije bilo moguće ostvariti (akceleracija se može iskoristiti za hardversku akceleraciju H.264, MPEG2 i VC1 video materijala).

