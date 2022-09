Raste skepticizam dok Tesla sprema robota Optimusa

Izvršni direktor kompanije, Ilon Mask okrivio je pretjerano oslanjanje na tvorničke robote za slanje proizvođača električnih automobila u "proizvodni pakao" prije četiri godine, rekavši da su ljudi bolji u određenim poslovima.

Maskova kompanija sada iznosi ambiciozne planove za postavljanje hiljada humanoidnih robota, poznatih kao Tesla Bot ili Optimus, unutar svojih fabrika, šireći se na kraju na milione širom svijeta, prema oglasima za posao.

Buzz gradi unutar kompanije jer Tesla ima više internih sastanaka o robotima, rekla je osoba upoznata s tim pitanjem.

Elon Musk faces skeptics as Tesla gets ready to unveil 'Optimus' robot https://t.co/BN2MiweaSr pic.twitter.com/57P3J5pOFU