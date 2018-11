Sljedeće godine stiže najjeftiniji Xbox

Sony i Microsoft sve se više okreću novim generacijama igračkih konzola, a iako nasljednike PlayStationa 4 i Xboxa One ne treba očekivati prije 2020. godine, to ne znači da će sljedeća godina biti dosadna za ljubitelje konzola i da će proći samo u iščekivanju novih generacija. Dapače, 2019. biće izuzetno zanimljiva na ovom tržištu jer bi Microsoft mogao predstaviti novu verziju aktuelne generacije Xboxa koja neće imati ulaz za diskove te će se sve igre morati preuzimati na sam uređaj, no zato bi trebala imati opciju kojoj mnogi ljubitelji videoigara neće moći odoljeti – nisku cijenu.

Ove su sve informacije neslužbene i objavljene su na stranici Thurrott čiji novinari imaju pouzdane izvore, a prema njima cijena Xboxa bez ulaza za diskove mogla bi iznositi 200 dolara ili čak manje. Zanimljivo, za sve one koji već imaju igre na fizičkim diskovima, Microsoft bi mogao omogućiti zamjenu diskova za digitalne verzije, tj. dobiće kod s kojom će se moći iste igre skinuti na hard disk konzole.

Novinarski izvori kažu kako se u Microsoftu još nisu odlučili hoće li se i na nadolazećoj generaciji konzole koju će predstaviti 2020. moći igrati videoigre s diskova ili uopće neće biti utora za diskove pa će igre morati skidati na tvrdi disk ili streamati.

Upravo je streaming budućnost tržišta videoigara te bi sljedeće generacije Xboxa i PlayStationa mogle biti zadnje takve verzije konzola – nakon toga, za uživanje u top igrama više neće biti potreban skupi i snažni hardver, već će se igre streamati, odnosno igrati u oblaku i biće potreban samo poseban uređaj ili opcija na već dostupnim uređajima koji će omogućiti povezivanje s oblakom i streamanje igara.

Naravno, za korištenje takvih servisa plaćala bi se mjesečna pretplata (ili nekakav drugi oblik plaćanja), ali gejmeri više ne bi kupovali niti konzole, niti posebne igre, sve bi imali u oblaku i trebaće im jedino internetska veza i pretplata.

(Thurrott.com/Zimo.dnevnik.hr)